ТКГ обсудила по видеосвязи начало ремонта моста в Станице Луганской – Олифер

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции обсудила ремонт моста в Станице Луганской, сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Во время скайп-встречи обсуждалось начало ремонта моста в Станице Луганской.(…) Украинская сторона подробно проинформировала о ходе подготовки к восстановлению моста. Подготовительные работы для восстановления моста уже начаты", - написала Олифер на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Отмечается, что украинские строители готовы ремонтировать мост круглосуточно, чтобы все работы были завершены до конца осени.

"Украинская сторона призвала ОБСЕ и РФ обеспечить надлежащие условия для ведения ремонта", - отметила Олифер.

Она также сообщила, что в СММ ОБСЕ отметили выполнение украинской стороной взятых на себя обязательств по разминированию и готовности начать ремонтно-восстановительные работы перехода.

"В то же время СММ ОБСЕ констатировала: НВФ ОРДЛО не выполнили взятых на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений", - добавила Олифер.

Как сообщалось, 24 августа украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил пгт Станица Луганская и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.