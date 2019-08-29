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17:01 29.08.2019

5000 запорожских детей получили в подарок школьные наборы от "Метинвеста"

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5000 запорожских детей получили в подарок школьные наборы от "Метинвеста"

В рамках ежегодной корпоративной программы "Первый раз - в первый класс!" запорожские предприятия "Метинвеста" – "Запорожсталь", "Запорожогнеупор", "Запорожкокс" и Запорожский литейно-механический завод – подарили более 5000 школьникам – детям сотрудников школьные рюкзаки и комплекты учебных принадлежностей.

Как сообщается в пресс-релизе "Запорожстали" в четверг, на эти цели компания направила около 3 млн грн.

При этом отмечается, что 27-28 августа на площади Маяковского в Запорожье была организована праздничная развлекательная программа, в ходе которой вручили подарки ко Дню знаний детям сотрудников предприятий "Метинвеста". Первоклассники получили школьные ранцы со всеми необходимыми учебными принадлежностями, а ребята возрастом от 7 до 16 лет получили в подарок полный комплект канцелярских предметов, необходимых для учебы.

 "Каждый год, по доброй традиции, "Метинвест" поздравляет запорожских детей с Днем знаний, обеспечивая их всеми необходимыми учебными принадлежностями для школы. Мы искренне желаем детям уверенно идти по дороге знаний, расширять свой кругозор и эрудицию", – сказал генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма, которого цитирует пресс-служба предприятия.

 В пресс-релизе сообщается, что  1 сентября за парты в Запорожье сядут более 65 тысяч школьников, и каждый двенадцатый ребенок начнет учебный год с подарками от группы "Метинвест".

 Корпоративная программа "Первый раз - в первый класс!" охватывает всех детей школьного возраста, родители которых работают на предприятиях группы. В 2019 году школьные принадлежности от "Метинвеста" получат более 30 тысяч школьников.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #дети #школа #метинвест
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