В Италии возобновились переговоры по формированию правительства

В Риме прошла встреча представителей Демократической партии и "Движения 5 звезд" по вопросу формирования правительства, сообщают во вторник итальянские СМИ. Таким образом, партии вернулись к диалогу после перерыва, вызванного разногласиями между ними.

Во встрече вечером во вторник приняли участие руководители обеих партий в Сенате и Палате депутатов, а также другие видные члены партий. Луиджи Ди Майо, возглавляющий "Движение 5 звезд", и Никола Дзингаретти, стоящий во главе Демократической партии, во встрече не участвовали.

Руководитель Демпартии в Палате депутатов Италии Грациано Дельрио заявил, что встреча прошла спокойно. На встрече не обсуждались вопросы распределения кресел в правительстве, отметил руководитель Демпартии в Сенате Адреа Маркуччи.

Еще одна встреча представителей партий намечена на среду, заявил руководитель "Движения 5 звезд" в Сенате Стефано Патуанелли.

Кроме того, в Квиринальском дворце завершились встречи президента Италии Серджо Маттареллы с председателями Сената и Палаты депутатов. Об итогах этих переговоров итальянские СМИ не сообщают.

Ранее во вторник стало известно, что "Движение 5 звезд" отменило запланированные переговоры с Демпартией.

СМИ со ссылкой на источники в Демократической партии утверждали, что заключению соглашения по правительству могут помешать "личные амбиции" вице-премьера Италии Ди Майо. Источник в партии заявил телеканалу, что Ди Майо желает сохранить за собой пост вице-премьера, а также занять пост министра внутренних дел в новом правительстве и "не хочет слышать возражений" по этому вопросу. Сейчас должность главы МВД занимает глава партии "Лига" Маттео Сальвини, спровоцировавший политический кризис в Италии.

Затем в канцелярии премьер-министра Италии Джузеппе Конте заявили, что в присутствии премьера Ди Майо никогда не просил отдать ему должность главы МВД. Это заявление и поспособствовало возобновлению переговоров "Движения 5 звезд" и Демократической партии, отмечают СМИ.

В то же время, газета "Репубблика" со ссылкой на источники в Демпартии пишет, что Ди Майо так и не отказался от претензий на пост вице-премьера в новом правительстве, которой он занимает и сейчас.

В Демократической партии идею назначения Ди Майо на пост вице-премьера считают неприемлемой. "Такая схема невозможна", - заявил руководитель Демократической партии в Сенате Адреа Маркуччи.

Официально, в свою очередь, "Движение 5 звезд" сообщало, что не будет проводить встречи с Демократической партией до тех пор, пока они официально не подтвердят, что согласны на новое назначение Конте на должность премьер-министра.

Затем "Движение 5 звезд" опубликовало заявление, в котором партия приветствует открытость "некоторых авторитетных представителей Демократической партии" к назначению Конте премьером. Партия не уточняет, о каких именно членах Демпартии она говорит.