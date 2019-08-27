Второе смертельное ЧП произошло с работником "Украинского Аутсорсинга" за последние 10 дней

Второе смертельное чрезвычайное происшествие на производстве произошло с работником компании ООО "Украинский Аутсорсинг" (Каменское Днепропетровской обл. - работа на польских предприятиях с трудоустройством в Украине) за последние 10 дней.

Как сообщает Государственная служба по вопросам труда (Гоструда) во вторник, ЧП со смертельным исходом произошло 20 августа в 16.30.

Согласно сводке, 20 августа электромонтер ООО "Украинский Аутсорсинг" 1982 г. р. получил поражение электрическим током в ходе монтажа автоматов противопожарной сигнализации вследствие прикосновения к оголенным проводам. О ЧП в Гоструда сообщили 23 августа.

Ранее сообщалось, что в Польше в ходе работ на предприятии LG Chem Wroclaw Energy по соглашению с компанией ООО "Украинский Аутсорсинг" погиб подсобный работник 1991 г. р. - смертельное ЧП произошло 17 августа 2019 года в 19.20.

"Во время установки технологической прокладки внутри лифта, выполняя работы по соглашению на территории предприятия LG Chem Wroclaw Energy в Республике Польша, пострадавший застрял между основными роликами и роликами перемещения лифта. Получил травмы, несовместимые с жизнью", - констатировалось тогда в информации Гоструда.

В другой информации Гоструда во вторник сообщается о смертельных ЧП в результате ДТП. Так, экспедитор 1994 г. р. агропредприятия ООО "Люстдорф" 22 августа смертельно травмирован во время ДТП в результате столкновения на автодороге Ривне - Луцк, когда направлялся по производственному заданию.

Другое ДТП с летальным исходом произошло с предпринимателем 1999 г.р. в Харьковской области 25 июля, но сообщили о котором в Гоструда 27 августа: пострадавший травмирован при доставке заказов. Скончался в больнице.

Гоструда также сообщает, что 17 августа в Запорожской области электромонтер 1938 г.р. садового товарищества "Электродник" был травмирован в результате падения с лестницы при осмотре подключения освещения дома к электростолбу. Скончался в больнице. Об этом сообщили 27 августа.

Как сообщало Гоструда, на производстве в Украине в январе-июне 2018 года было травмировано 1943 чел., в том числе 207 - со смертельным исходом, в первом полугодии-2019 - 2061 чел. и 187 чел. соответственно.

Кабинет министров Украины 21 августа 2019 года вновь разрешил инспекторам Гоструда проводить инспекционные проверки предпринимателей.