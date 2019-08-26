События

10:38 26.08.2019

Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ "Станица Луганская"

1 мин читать
Зарубежная делегация по гуманитарным вопросам ознакомилась с работой КПВВ "Станица Луганская"

Представители зарубежной делегации по гуманитарным вопросам находятся с двухдневным визитом в зоне проведения операции объединенных сил, в частности, посетили КПВВ "Станица Луганская", сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке в понедельник, представители делегации во главе с депутатом Бундестага, внешнеполитическим спикером фракции "Левые" Штефаном Либихом ознакомились с работой КПВВ "Станица Луганская".

"Рабочая группа в составе руководителя отдела "Европа" Фонда имени Розы Люксембург в Украине Иоганны Буссемер, проект-менеджера Фонда имени Р.Люксембург Филиппа Глише и других обсудила с украинскими представителями актуальные вопросы текущей гуманитарной ситуации в пункте пропуска. Также пообщались на жизненно важные темы с главой Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным", - проинформировали в штабе.

Делегаты имели возможность наблюдать, как происходит процесс пересечения линии разграничения, а также пообщались с гражданами.

В понедельник иностранная делегация посетит города Славянск, Лисичанск, где ознакомится с деятельностью международных и общественных организаций.

Отчет о поездке в Украину рабочая группа позднее представит европейской общественности и членам правительств Германии и Европарламента.

Теги: #станица_луганская #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:23 26.08.2019
За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

19:33 25.08.2019
На Донбассе в воскресенье боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

На Донбассе в воскресенье боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

14:17 25.08.2019
Боец ВСУ погиб, еще трое ранены на Донбассе в воскресенье вследствие обстрелов со стороны боевиков

Боец ВСУ погиб, еще трое ранены на Донбассе в воскресенье вследствие обстрелов со стороны боевиков

07:19 25.08.2019
Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

19:17 24.08.2019
На Донбассе в субботу боевики два раза нарушили режим прекращения огня – ООС

На Донбассе в субботу боевики два раза нарушили режим прекращения огня – ООС

16:34 24.08.2019
Украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской

Украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской

15:13 24.08.2019
Боевики дважды нарушили "режим тишины" на Донбассе с полуночи в День независимости

Боевики дважды нарушили "режим тишины" на Донбассе с полуночи в День независимости

10:43 24.08.2019
Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников Украины, погибших за независимость и суверенитет страны

Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников Украины, погибших за независимость и суверенитет страны

07:46 24.08.2019
Боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

19:18 23.08.2019
Боевики на Донбассе огонь с начала суток не открывали – штаб ООС

Боевики на Донбассе огонь с начала суток не открывали – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

Неизвестные выстрелили из гранатомета по зданию в центре Киева

Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 по иску кандидата от "Слуги народа"

На Донбассе в воскресенье боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

Масштабный пожар старых автопокрышек произошел Харькове – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция ищет неизвестных, стрелявших из гранатомета по зданию в Киеве, открыто дело по статье "теракт"

Гетманцев: Рада может ввести механизм "кешбека" для рисковых отраслей с 2020

Трамп поспорил c лидерами G-7 по вопросу возвращения России в группу

Более 300 тыс. человек пересекли линию разграничения на Донбассе за минувшую неделю

Нацгвардейцы применили оружие для задержания пьяного водителя на блокпосту в Мариуполе

Неизвестные выстрелили из гранатомета по зданию в центре Киева

На Харьковщине электричка сбила насмерть мужчину, сидевшего на рельсах

США разочарованы решением Южной Кореи прекратить обмен разведданными с Японией

Меркель и Макрон выразили желание скорейшего проведения саммита лидеров нормандской четверки

В силу вступил второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА