Гетманцев: Рада может ввести механизм "кешбека" для рисковых отраслей с 2020

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовится подать на рассмотрение Верховной Рады около 30 законопроектов, в частности относительно налогов - законодательные инициативы о "кешбеке" и е-чеке, законопроект о противодействии BEPS, а также о едином счете для уплаты налогов и сборов, сообщил претендент на руководителя комитета Даниил Гетманцев.

"...налоговые инициативы среди первых - это е-чек и "кешбек". Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за рассчетно-кассовыми операциями", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Для рисковых отраслей это планируется ввести с 1 января, а для остальных – еще через год, уточнил Гетманцев.

"У нас есть много наработок, уже около 30 законопроектов, в том числе ранее зарегистрированные и прошедшие первое чтение", - отметил он.

Полный текст интервью претендента на главу комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева будет опубликован в ленте новостей и на сайте "Интерфакс-Украина".