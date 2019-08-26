События

08:46 26.08.2019

Гетманцев: Рада может ввести механизм "кешбека" для рисковых отраслей с 2020

1 мин читать
Гетманцев: Рада может ввести механизм "кешбека" для рисковых отраслей с 2020

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовится подать на рассмотрение Верховной Рады около 30 законопроектов, в частности относительно налогов - законодательные инициативы о "кешбеке" и е-чеке, законопроект о противодействии BEPS, а также о едином счете для уплаты налогов и сборов, сообщил претендент на руководителя комитета Даниил Гетманцев.

"...налоговые инициативы среди первых - это е-чек и "кешбек". Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за рассчетно-кассовыми операциями", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Для рисковых отраслей это планируется ввести с 1 января, а для остальных – еще через год, уточнил Гетманцев.

"У нас есть много наработок, уже около 30 законопроектов, в том числе ранее зарегистрированные и прошедшие первое чтение", - отметил он.

Полный текст интервью претендента на главу комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева будет опубликован в ленте новостей и на сайте "Интерфакс-Украина".

Теги: #законотворчество #кешбек
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:18 05.12.2018
Кабмин внес в Раду законопроект с изменениями в бюджет-2018

Кабмин внес в Раду законопроект с изменениями в бюджет-2018

05:02 23.11.2018
Рада внесла правки в Налоговый кодекс – предпоследний законопроект из "бюджетного пакета"-2019

Рада внесла правки в Налоговый кодекс – предпоследний законопроект из "бюджетного пакета"-2019

00:30 23.11.2018
Налоговый комитет рекомендовал Раде принять законопроект 9260 в целом

Налоговый комитет рекомендовал Раде принять законопроект 9260 в целом

00:18 23.11.2018
Налоговый комитет начал заседание и рассматривает законопроект 9260

Налоговый комитет начал заседание и рассматривает законопроект 9260

23:58 22.11.2018
Заседание налогового комитета по рассмотрению законопроекта 9260 задерживается

Заседание налогового комитета по рассмотрению законопроекта 9260 задерживается

23:20 22.11.2018
Нардепы к двум часам ночи утвердят налоговые изменения, после чего примутся за проект Госбюджета-2019, прогнозируют в "БПП"

Нардепы к двум часам ночи утвердят налоговые изменения, после чего примутся за проект Госбюджета-2019, прогнозируют в "БПП"

23:10 22.11.2018
Две поправки к законопроекту 9260 из "бюджетного пакета" могут нарушить систему Prozorro

Две поправки к законопроекту 9260 из "бюджетного пакета" могут нарушить систему Prozorro

07:22 22.11.2018
Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять проект закона о бюджете-2019 в целом

Бюджетный комитет рекомендовал Раде принять проект закона о бюджете-2019 в целом

21:30 09.10.2018
Порошенко подписал закон об обеспечении людей с инвалидностью из числа переселенцев соцжильем

Порошенко подписал закон об обеспечении людей с инвалидностью из числа переселенцев соцжильем

20:51 03.01.2018
Глава МИД ФРГ надеется, что Рада не вернется к рассмотрению законопроекта, ограничивающего свободу антикоррупционных органов

Глава МИД ФРГ надеется, что Рада не вернется к рассмотрению законопроекта, ограничивающего свободу антикоррупционных органов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

Неизвестные выстрелили из гранатомета по зданию в центре Киева

Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 по иску кандидата от "Слуги народа"

На Донбассе в воскресенье боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

Масштабный пожар старых автопокрышек произошел Харькове – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп поспорил c лидерами G-7 по вопросу возвращения России в группу

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, погиб боец ВСУ, еще трое ранены

Более 300 тыс. человек пересекли линию разграничения на Донбассе за минувшую неделю

Нацгвардейцы применили оружие для задержания пьяного водителя на блокпосту в Мариуполе

Неизвестные выстрелили из гранатомета по зданию в центре Киева

На Харьковщине электричка сбила насмерть мужчину, сидевшего на рельсах

США разочарованы решением Южной Кореи прекратить обмен разведданными с Японией

Меркель и Макрон выразили желание скорейшего проведения саммита лидеров нормандской четверки

В силу вступил второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей

МИД: Украина не признает фейковые выборы в Абхазии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА