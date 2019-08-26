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02:52 26.08.2019

США разочарованы решением Южной Кореи прекратить обмен разведданными с Японией

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США разочарованы решением Южной Кореи прекратить обмен разведданными с Японией

Госдепартамент США сожалеет о решении Южной Кореи отказаться от обмена разведданными с Японией, сообщила официальный представитель ведомства Морган Ортагус.

"Мы глубоко разочарованы и обеспокоены тем, что правительство Республики Корея прекратило действие соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA). Это сделает защиту Кореи более сложной и увеличит риск для американских сил", - написала Ортагус в своем твиттере.

Как сообщалось, в минувший четверг Южная Корея решила отказаться от соглашения с Японией по обмену разведывательной информацией.

В канцелярии президента Южной Кореи подчеркнули, что обмен военной информацией с Японией сейчас не соответствует национальным интересам.

В связи с решением Сеула о разрыве соглашения озабоченность высказал Пентагон.

"Министерство обороны выражает глубокую обеспокоенность и разочарование в связи с тем, что администрация Муна Чжэ Ина отказалась от возобновления "Соглашения об общей безопасности военной информации" с Японией", - заявил представитель Пентагона подполковник Дейв Истберн.

Двусторонние отношения Японии и Республики Корея ухудшились после того, как Токио 4 июля принял решение усложнить процедуры для экспорта в Южную Корею ряда товаров.

Теги: #япония #сша #южкорея #госдеп
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