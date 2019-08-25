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14:20 25.08.2019

Мост в Харькове обвалился из-за перегруженной фуры – "Укравтодор"

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Мост в Харькове обвалился из-за перегруженной фуры – "Укравтодор"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило "Интерфакс-Украина", что по предварительным данным аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе с. Песочин (объездная Харькова) произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

Транспортные потоки направлены по другой части Окружной - по дороге Киев-Харьков – Довжанский.

"По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, передвигавшихся по мосту, в результате чего произошло смещение плиты и разрушение конструкции. Смещение конструкции, по предварительной информации, мог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения", - подчеркивают в пресс-службе "Укравтодора".

В "Укравтодоре" отмечают, что согласно экспертизе Харьковского автодорожного института, проведенной в мае 2018 года, мост, (построенный в 1977 году) квалифицировался как работоспособный и к категории аварийных не относился.

Сейчас анализируются камеры видеонаблюдения, изучается тормозной путь и другие факторы для окончательного установления причины разрушения.

Движение железнодорожного транспорта на подъездах к путепроводу замедленно.

На месте происшествия работают дорожники, мостовики, представители полиции.

По результатам обследования будет принято решение о возобновлении или участка моста, или необходимости полной реконструкции мостового сооружения.

Как сообщалось, в воскресенье утром в Харькове обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин. В результате происшествия никто не пострадал. Движение транспорта перекрыто.

Теги: #обрушение #укравтодор #мост #харьков
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