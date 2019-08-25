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01:18 25.08.2019

Израиль подтвердил, что нанёс удары в районе Дамаска

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Израиль подтвердил, что нанёс удары в районе Дамаска

льское военное командование подтвердило, что нанесло в субботу вечером серию авиаударов по объектам к югу от Дамаска, сообщает The Jerusalem Post.

Эти объекты, по версии израильской стороны, находились под контролем шиитских военизированных формирований и сил иранского подразделения "Кудс".

Целью авиаударов было предотвращение атаки севера Израиля.

Предполагается, что на иранские бойцы и шиитские ополченцы собирались в ближайшие дни атаковать израильскую территорию при помощи беспилотников.

Ранее сирийские СМИ сообщили об отражении атаки в небе над Дамаском.

Теги: #сирия #удары #израиль
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