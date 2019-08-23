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14:23 23.08.2019

Одинцов и Баранов будут помилованы, убежден их адвокат

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Российские граждане Максим Одинцов и Александр Баранов, которых готовят к обмену на украинских политзаключенных в РФ, будут формально помилованы для выхода на свободу, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" их адвокат Валентин Рыбин.

"Так и будет, это процедура формальная для возможности выхода на свободу", - сказал Рыбин агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу, отвечая на вопрос о том, допускает ли он помилование своих подзащитных.

Ранее Рыбин сообщил, что Одинцова и Баранова готовят к обмену на украинских политзаключенных, удерживаемых в России.

Теги: #рф #баранов #одинцов
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