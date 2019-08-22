События

11:20 22.08.2019

На украинских политзаключенных в РФ могут обменять на Баранова и Одинцова – адвокат

2 мин читать
На украинских политзаключенных в РФ могут обменять на Баранова и Одинцова – адвокат

Российских граждан Максима Одинцова и Александра Баранова готовят к обмену на украинских политузников, удерживаемых в России, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Валентин Рыбин.

"Да, их готовят к обмену", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Адвокат добавил, что также речь идет и о других гражданах Российской Федерации.

При этом сроки возможного обмена Рыбин не уточнил: "Очень скоро все узнаем".

Ранее 21 августа российский "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник сообщил что пятеро граждан Украины, осужденных в РФ за различные преступления, доставлены в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово" и могут быть выданы на родину для отбывания наказания. По информации источника, "в настоящее время обсуждается формат этой процедуры".

По данным центра "Мемориал", 20 августа в СИЗО "Лефортово" приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.

Как сообщалось, 13 февраля 2018 года бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины Александр Баранов и Максим Одинцов были приговорены за государственную измену и дезертирство к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.

Баранов и Одинцов были задержаны 20 ноября 2016 года сотрудниками СБУ на административной границе с оккупированным Крымом возле пункта пропуска "Чонгар" (Херсонская обл.).

По данным военной прокуратуры, Баранов и Одинцов изменили присяге и перешли на сторону страны-агрессора. Их обвинили в дезертирстве и государственной измене. Так, бывшие младший сержант и прапорщик, проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Автономной Республики Крым, во время оккупации полуострова не выполнили приказ о прибытии к новому месту службы и остались на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем были объявлены в розыск. В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.

Теги: #рыбин #баранов #украина #рф #одинцов #политзаключенные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:20 22.08.2019
Новый посол Австрии вручил копии верительной грамоты замглавы МИД Украины

Новый посол Австрии вручил копии верительной грамоты замглавы МИД Украины

09:50 22.08.2019
Посольство Украины в США призывает лидеров G7 совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению

Посольство Украины в США призывает лидеров G7 совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению

09:27 22.08.2019
Потребнастроения украинцев улучшились до уровня лета 2013г

Потребнастроения украинцев улучшились до уровня лета 2013г

08:35 22.08.2019
На Сумщине пограничники разоблачили попытку незаконной переправки парашютов в Украину из России

На Сумщине пограничники разоблачили попытку незаконной переправки парашютов в Украину из России

08:26 22.08.2019
В Лисичанске восстановили электроснабжение водоканала

В Лисичанске восстановили электроснабжение водоканала

08:06 22.08.2019
В Тернопольской области спасатели ликвидировали пожар на втором этаже школы

В Тернопольской области спасатели ликвидировали пожар на втором этаже школы

07:59 22.08.2019
В Полтаве горел склад "Новой почты", грузы не пострадали

В Полтаве горел склад "Новой почты", грузы не пострадали

07:08 22.08.2019
Боевики семь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный

Боевики семь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный

06:37 22.08.2019
Правительство определило, как дети с особыми образовательными потребностями будут учиться вне школы

Правительство определило, как дети с особыми образовательными потребностями будут учиться вне школы

03:36 22.08.2019
Житель Днепропетровщины наладил контрабанду в Украину кокаина из стран Западной Европы

Житель Днепропетровщины наладил контрабанду в Украину кокаина из стран Западной Европы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Полтаве горит здание "Новой почты", без пострадавших

В ОБСЕ назвали последнее перемирие на Донбассе самым действенным

Статья российского издания о сокрытии фактов насилия со стороны военных ВСУ к гражданским не соответствует действительности – прокуратура

Кононенко недоумевает из-за решения НАПК по декларации, намерен внести изменения и обжаловать часть решения Нацагентства

Суд в Москве оставил всех украинских моряков под стражей до конца октября

ПОСЛЕДНЕЕ

Пожар на складе "Новой почты" в Полтаве потушили утром в четверг, пострадавших нет

Выпускники Академии госуправления просят Зеленского сохранить и модернизировать их вуз

Кабмин продлил до 2022 право национальной киностудии оставлять все средства от аренды недвижимости на развитие производства

МВФ снимет возрастные ограничения для директора, открыв дорогу для Кристалины Георгиевой

"Укравтодор" намерен завершить ремонт автодороги Запорожье-Мариуполь до 2020г

Миссия НАТО сообщила о гибели двух американских военных в Афганистане

На Харьковщине в частном доме хранились 10 тонн суррогатного алкоголя и 30 тысяч пачек сигарет

В Полтаве горит здание "Новой почты", без пострадавших

Пограничники на границе с Румынией обнаружили фуру, перевозящую контрабандные сигареты

Суд оставил под стражей четырех экс-беркутовцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА