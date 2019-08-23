В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"23-27 августа в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность; 23 августа в Львовской области и горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность. 23-27 августа по Киеву и Киевской области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в пятницу утром.