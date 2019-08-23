Боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое украинских военных – штаб ООС

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранение получили двое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"22 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия…За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два наших военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов: трижды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Богдановки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела: вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Зайцево - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Южного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.

"С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.