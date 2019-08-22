Зеленский обсудил с Туском неприемлемость возвращения РФ в "Большую семерку"– Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Дональдом Туском, в ходе которого собеседники обсудили неприемлемость возвращения Российской Федерации в "Большой семерку".

"Владимир Зеленский призвал Европейский Союз выявить решительную позицию о невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россию из нее была в свое время исключена, - из-за оккупации Крыма и агрессии на Донбассе", - сообщается в четверг вечером на сайте президента Украины.

В свою очередь глава Евросовета Туск поддержал обеспокоенность президента Украины в связи с заявлениями о возможности возвращения России к "G7".

"Дональд Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита "Семерки" 24-26 августа во Франции" – отмечается в сообщении.

Кроме того, президент Украины направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать поддержку Украины.

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