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21:02 22.08.2019

Военные поддерживают концепцию празднования Дня Независимости, в центре которой человек, а не техника - представитель ВСУ

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Военные поддерживают концепцию празднования Дня Независимости, в центре которой человек, а не техника - представитель ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил поддерживают концепцию празднования Дня Независимости Украины в новом формате, центром которого являются люди, а не техника, отмечает начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ генерал-лейтенант Олег Грунтковский.

"В мероприятиях по случаю 28-й годовщины Дня Независимости Украины будут принимать военнослужащие всех родов и видов Вооруженных сил Украины. Будут сводные подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-морских сил, Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск", - рассказал он журналистам в четверг перед репетицией парада на Майдане Независимости.

Грунтковский указал, что формат мероприятия по сравнению с предыдущими годами изменился.

"Было принято решение с целью сохранения финансового ресурса, техники провести мероприятие в таком формате, что это будет не военный парад, а просто шествие", - пояснил он.

По его мнению, необходимо вносить в формат празднования какие-то изменения.

"Украинский народ и международное сообщество видят каждый год одни и те же события. В данном случае было принято решение формат поменять. Но мы все равно показываем, что Вооруженные силы есть, они защищают наше государство, и их лучшие представители будут на Майдане Независимости", - подчеркнул он.

Грунтковский согласен с тем, что государство, прежде всего, представляют народ и конкретные люди, что и предполагает предложенный формат празднования.

В свою очередь режиссер Шествия достоинства Алан Бадоев напомнил, что главная идея нового формата празднования Дня Независимости заключается в том, что в центре всего должны быть люди, которые что-то сделали для страны, и она ими гордится.

"Вы знаете, что не будет военной техники, потому что акцент мы делаем на тех прекрасных отважных людях, которые этой техникой управляют. Не танк, а танкист, не самолет, а летчик", - пояснил он.

Бадоев указал, что Украину прославляют как военные, так и медики, певцы и музыканты, представители других сфер деятельности.

Режиссер празднования Дня Независимости также отметил, что на Аллее Героев Небесной Сотни будет действо прежде всего о памяти погибших участников Революции Достоинства.

"О том, что мы не забыли, что молодое поколение должно знать и всегда помнить, что происходило там, и что происходит в стране", - сказал он.

Теги: #праздник #концепция #независимость
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