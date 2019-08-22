События

15:19 22.08.2019

Патриарх Филарет подал иск о "защите чести и достоинства" на архиепископа Евстратия

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Патриарх Филарет подал иск о "защите чести и достоинства" на архиепископа Евстратия

Архиепископ Черниговский и Неженский, заместитель главы управления внешних церковных связей Украинской православной церкви (ПЦУ) Евстратий (Зоря) сообщил, что почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет (Денисенко) подал на него иск в суд о "защите чести и достоинства".

"Из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко) судится с архиепископом Евстратием (Зорей) о "защите чести и достоинства"", - написал архиепископ Евстратий на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

"Никогда бы не подумал, что в ряду Киево-Печерской Лавры (точнее мужского монастыря МП, там существующего) и Общества с ограниченной ответственностью "Союз православных журналистов", которые ранее судились со мной "о защите чести ...", будет такой последователь", - добавил он.

Как известно, архиепископ Евстратий неоднократно критиковал позицию Филарета, отвергающего самоликвидацию УПЦ-КП в связи с созданием единой ПЦУ.

Теги: #филарет #евстратий_зоря #церковь #суд
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