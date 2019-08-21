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13:55 21.08.2019

Зарплату педагогам Киева повысят с 1 сентября

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Зарплату педагогам Киева повысят с 1 сентября

Заработная плата педагогическим работникам дошкольных, внешкольных и профессионально-технических учебных заведений Киева будет повышена с 1 сентября, заявил мэр столицы Виталий Кличко на Августовской конференции педагогических и научно-педагогических работников Киева.

По словам пресс-службы Киевской горгосадминистрации, власти города также приняли решение о повышении с 1 сентября зарплаты педагогическим работникам детско-юношеских спортивных школ, хотя оно запланировано правительством с 1 января 2020 года.

"Мы должны сделать все, чтобы педагоги не думали о том, как выжить. Они должны воспитывать и учить детей. Ведь именно дети наше будущее. Мы также очень много вкладываем в приобретение нового оборудования для школ и детских садов города. Строим новые учебные заведения. За последние 4 года в столице построили или полностью реконструировали 8 школ и 26 детсадов, которые отвечают самым современным требованиям образования европейского уровня", - цитирует пресс-служба мэра столицы.

Кличко отметил, что в течение нескольких лет в Киеве завершили реконструкцию и строительство 50% долгостроев, которые стояли заброшенными более 20 лет. Сфера образования, подчеркнул мэр, является для столицы приоритетной. В этом году на нее в бюджете города предусмотрели почти 18млрд грн.

"Несмотря на наши достижения, мы еще имеем много вызовов. Большинство образовательных учреждений столицы, которые работают более 50 лет, за это время ни разу не видели ремонта. Сложно представить, например, квартиру, в которой живут без ремонта 50 лет! В 2019 году на подготовку к новому учебному году из городского бюджета образование получило 2,5млрд грн. За эти средства учреждения образования ремонтируют крыши, фасады, входные группы, осуществляют термомодернизацию зданий, реконструкцию спортивных и актовых залов, меняют окна, делают капитальные ремонты классов, коридоров, ремонтируют пищеблоки и покупают новое оборудование, а также обустраивают учебные заведения, чтобы они были доступны для людей с инвалидностью", - рассказал Кличко.

По его словам, для эффективного распределения средств на ремонты учебных заведений была разработана "Карта потребностей". Она определяет приоритетные виды работ в учреждениях и позволит рационально и прозрачно направлять деньги туда, где они в первую очередь необходимы.

"Это позволит нам не только оперативно отслеживать проблемные моменты, но и развивать, развивать все учебные заведения столицы. Ибо условия для обучения в Киеве должны быть одинакового уровня во всех районах города", - подчеркнул мэр Киева.

Теги: #киев #педагоги #кличко #зарплата
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