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17:30 20.08.2019

Судно "Мрия" арестовано, но капитан отказался следовать в порт - Госпогранслужба

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Судно "Мрия" арестовано, но капитан отказался следовать в порт - Госпогранслужба

Решение Херсонского апелляционного суда об аресте судна "Мрия" (Mriya), которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в оккупированный г.Севастополь (Крым), выполнено.

"Сейчас оно находится в территориальных водах Украины", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Правоохранители надлежащим образом осведомили капитана судна о решении суда по аресту танкера. "Вместе с тем капитан отказался добровольно следовать в порт города Херсон или в другой ближайший порт Украины, то есть в целом отказался выполнять решение суда и фактически самоустранился от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10 августа 2019 года в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в Херсоне на судне "Мрия". В июне 2015 года это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в оккупированный Севастополь.

С тех пор судовладелец танкера Vilga неоднократно менялся, а с 2015-го его владельцем стало ООО "Тефин", которое при покупке у бывших собственников получило заключение об отсутствии каких-либо претензий к танкеру со стороны правоохранительных и таможенных органов Украины.

В ходе обыска судна СБУ остановила выгрузку топлива и отобрала пробы с нарушением технологических требований. Нефтепродукты были задекларированы и прошли все процедуры таможенного контроля.

Херсонский городской суд 13 августа отказал в аресте судна "Мрия", прокуратура АР Крым подала апелляционную жалобу.

Херсонский апелляционный суд 19 августа удовлетворил апелляцию прокуратуры Автономной республики Крым на определение Херсонского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об аресте судна "Мрия" (Mriya).

Теги: #крым #порт #судно #мрия #суд
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