СБУ задержала жителя Сум, готовившего провокации накануне Дня Независимости

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали 19-летнего жителя Сум, который вместе с сообщниками планировал провокации накануне Дня Независимости Украины, проверяется версия о подготовке провокаций во время концерта "Kvartal-Fest" в Сумской области.

Как сообщил во вторник пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали жителя Сум из радикальной молодежной группировки, который вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.

"Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых сооружениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня флага Украины и проведения концерта "Kvartal-Fest" 23 августа на территории Сумской области.

Подготовлено сообщение о подозрении в совершении преступлений.