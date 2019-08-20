События

12:34 20.08.2019

СБУ задержала жителя Сум, готовившего провокации накануне Дня Независимости

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СБУ задержала жителя Сум, готовившего провокации накануне Дня Независимости

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали 19-летнего жителя Сум, который вместе с сообщниками планировал провокации накануне Дня Независимости Украины, проверяется версия о подготовке провокаций во время концерта "Kvartal-Fest" в Сумской области.

Как сообщил во вторник пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали жителя Сум из радикальной молодежной группировки, который вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.

"Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых сооружениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня флага Украины и проведения концерта "Kvartal-Fest" 23 августа на территории Сумской области.

Подготовлено сообщение о подозрении в совершении преступлений.

Теги: #день_независимости #сбу #провокации
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