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20:04 19.08.2019

Герус заявляет о недопустимости шантажа низкими запасами угля на складах для повышения тарифов на тепловую генерацию

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Герус заявляет о недопустимости шантажа низкими запасами угля на складах для повышения тарифов на тепловую генерацию

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявляет, что компании тепловой генерации должны держать достаточные запасы угля на складах, особенно накануне отопительного сезона.

"У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкие накопления угля на сладах, и у нас, скажем так, была сложная дискуссия с компаниями тепловой генерации, в частности с крупными компаниями, и подчеркивали, что нельзя использовать запасы угля на складах как способ шантажа для повышения тарифов", - сказал Герус на брифинге по результатам совещания при участии президента Украины Владимира Зеленского по функционированию новой модели рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнему периоду в понедельник в Киеве.

Он указал, что подобная ситуация уже имела место в Украине.

"И мы хотели бы, чтобы такое никогда не повторялось, и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне тяжелой зимы, когда у нас есть определенные споры с "Газпромом" о транзите газа, которые будут иметь определенное влияние на рынок газа в Украине", - пояснил Герус.

Теги: #герус #запасы #уголь
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