Кличко просит президента и правительство не лишать украинские города средств, предусмотренных на соцэкономразвитие

Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко просит президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Владимира Гройсмана не лишать города средств, предусмотренных госбюджетом на 2019 год на программы социально-экономического развития громад.

"Ассоциация городов Украины выражает обеспокоенность и убедительно просит вас вмешаться в ситуацию относительно блокирования Офисом президента Украины направления из государственного бюджета местным бюджетам средств, определенных в распоряжениях Кабинета министров Украины. Эти средства - 10 млрд грн - предусмотрены в госбюджете на 2019 год, и громады ожидают их получения", - цитирует пресс-служба Киевского городского головы письмо Кличко, адресованное президенту страны.

В письме отмечается, что промедление с направлением финансирования на места крайне негативно скажется на реализации проектов в громадах.

"Из-за таких задержек территориальные громады могут не успеть освоить средства до конца текущего бюджетного года", - подчеркнул председатель Ассоциации городов Украины.

По словам Кличко, средства, о которых идет речь, крайне нужны территориальным громадам для реализации и завершения важных городских проектов, в частности, строительства и ремонта школ и детсадов, ремонта и благоустройства улиц, обустройства медамбулаторий, инклюзивных центров и классов.

Такое же письмо Кличко направил премьеру Гройсману.

В комментарии журналистам мэр Киева заявил, что Офис президента не может лишать города средств, предусмотренных госбюджетом, особенно перед началом нового учебного года.

"О какой децентрализации и самоуправлении можно говорить? Если города делают бесправными – сначала забирая средства в государственный бюджет, обещая профинансировать программы социально-экономического развития, а затем делают все, чтобы эти деньги не направлять на места?" - отметил он.