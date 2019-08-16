События

13:53 16.08.2019

Следствие должно до конца августа принять решение по ходатайству украинского омбудсмена об освобождении моряков - адвокат

1 мин читать
Следствие должно до конца августа принять решение по ходатайству украинского омбудсмена об освобождении моряков - адвокат

Защита украинских моряков арестованных в РФ после силового захвата возле Керченского пролива осенью 2018 года рассчитывает, что решение по ходатайству украинского омбудсмена Людмилы Денисовой будет принято до конца августа.

"Следствие рассматривает ходатайство Денисовой на общих условиях, так как она не является стороной по делу, то есть в течение месяца. Таким образом, решение должно быть принято до 26 августа", - сказал координатор команды защиты военных Николай Полозов журналистам после заседания в Мосгорсуде в пятницу.

Ранее Денисова обратилась через МИД к российскому следствию с просьбой освободить арестованных моряков под ее поручительство, которое в соответствии с российским законодательством гарантирует их участие в судебных заседаниях.

Теги: #денисова #адвокат #полозов #омбудсмен #моряки #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:44 16.08.2019
Суд избрал меру пресечения в виде залога в 9,5 млн грн и личных обязательств одному из фигурантов дела "Роттердам+" - САП

Суд избрал меру пресечения в виде залога в 9,5 млн грн и личных обязательств одному из фигурантов дела "Роттердам+" - САП

10:27 16.08.2019
Кабмин в суде требует взыскать с "Укрнафты" 1,5 млрд грн

Кабмин в суде требует взыскать с "Укрнафты" 1,5 млрд грн

00:36 16.08.2019
Суд по делу активиста Бекирова перенесли на 20 августа

Суд по делу активиста Бекирова перенесли на 20 августа

17:02 15.08.2019
Подозрение Грымчаку не выдвинуто, речь идет о "деле Черновол" - адвокат

Подозрение Грымчаку не выдвинуто, речь идет о "деле Черновол" - адвокат

14:03 15.08.2019
Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко

Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко

12:51 15.08.2019
Подозреваемый в деле Гандзюк Левин был задержан в стране ЕС и отпущен после допроса, так как СБУ не запросила экстрадицию – адвокат

Подозреваемый в деле Гандзюк Левин был задержан в стране ЕС и отпущен после допроса, так как СБУ не запросила экстрадицию – адвокат

12:29 15.08.2019
НБУ проиграл апелляцию по делу об исключении платежной системы "24nonStop" из реестра

НБУ проиграл апелляцию по делу об исключении платежной системы "24nonStop" из реестра

12:26 15.08.2019
Суд обязал НАБУ открыть дело о возможном злоупотреблении властью генпрокурором

Суд обязал НАБУ открыть дело о возможном злоупотреблении властью генпрокурором

18:51 14.08.2019
САП обжаловала меры пресечения двум экс-чиновникам НКРЭКУ, подозреваемым по делу "Роттердам +"

САП обжаловала меры пресечения двум экс-чиновникам НКРЭКУ, подозреваемым по делу "Роттердам +"

16:55 14.08.2019
Апелляционный суд оставил в силе максимальный срок наказания обвиняемым в ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

Апелляционный суд оставил в силе максимальный срок наказания обвиняемым в ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Иностранец, организатор наркокартеля, исчез в аэропорту "Борисполь" в день экстрадиции в Израиль

Суд избрал меру пресечения в виде залога в 9,5 млн грн и личных обязательств одному из фигурантов дела "Роттердам+" - САП

Крымского активиста Балуха вывезли в Москву

В Гостомеле напали на нардепа, в Киеве и области введен план "Перехват"

Одесский облсовет пытается избрать председателя, в зале происходят потасовки

ПОСЛЕДНЕЕ

Иностранец, организатор наркокартеля, исчез в аэропорту "Борисполь" в день экстрадиции в Израиль

Крымского активиста Балуха вывезли в Москву

Украина может повторить экономический рост Польши - британский эксперт

ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими сведений о подготовке убийства ветерана АТО Олешко

В Гостомеле напали на нардепа, в Киеве и области введен план "Перехват"

Одесский облсовет пытается избрать председателя, в зале происходят потасовки

На выходных на юго-востоке Украины будет тепло, на северо-западе прохладно, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы

Тегеран отрицает, что дал обещание не отправлять танкер Grace 1 в Сирию

ФСБ РФ терроризирует украинских рыбаков в акватории Азовского моря, угрозами выбивая ложные показания – СБУ

Лжеминирование гостиниц в Харькове квалифицировано как теракт – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА