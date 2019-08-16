Следствие должно до конца августа принять решение по ходатайству украинского омбудсмена об освобождении моряков - адвокат

Защита украинских моряков арестованных в РФ после силового захвата возле Керченского пролива осенью 2018 года рассчитывает, что решение по ходатайству украинского омбудсмена Людмилы Денисовой будет принято до конца августа.

"Следствие рассматривает ходатайство Денисовой на общих условиях, так как она не является стороной по делу, то есть в течение месяца. Таким образом, решение должно быть принято до 26 августа", - сказал координатор команды защиты военных Николай Полозов журналистам после заседания в Мосгорсуде в пятницу.

Ранее Денисова обратилась через МИД к российскому следствию с просьбой освободить арестованных моряков под ее поручительство, которое в соответствии с российским законодательством гарантирует их участие в судебных заседаниях.