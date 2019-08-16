Боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"15 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники двенадцать раз нарушили режим прекращения огня... За прошедшие сутки потерь с нашей стороны через вражеские обстрелы не было", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 9 обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Гнутово – из станкового противотанкового гранатомета, дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, дважды в районе Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Опытно - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Лебединского - из автоматического гранатомета, вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток противник, в общем, соблюдает режим прекращения огня", - добавили в штабе.