Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решение судов – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решение судов.

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более $ 1 млн моего бывшего помощника и депутата Ю. Грымчака. НСРД свидетельствует, что он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений"- написал Луценко, на своей официальной странице с соцсети фейсбук в среду вечером.