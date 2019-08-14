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14:45 14.08.2019

Суд продлил обязательства руководителя компании "Энергомережа" Крючкова до 29 августа, но постановил снять электронный браслет

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Суд продлил обязательства руководителя компании "Энергомережа" Крючкова до 29 августа, но постановил снять электронный браслет

Соломенский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство прокурора в уголовном производстве о нанесении ущерба государству, фигурантом которого является бывший народный депутат, руководитель холдинговой компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков, - ему продлили обязательства по мере пресечения до 29 августа, отменив при этом ношение электронного средства контроля.

Соответствующее решение принято 25 июля. Текст определения обнародован на сайте Единого реестра судебных решений 13 августа.

"Следственный судья постановил ходатайство прокурора удовлетворить частично. Продлить до 29 августа 2019 года срок применения в отношении подозреваемого Лицо_1 (речь идет о Крючкове - ИФ) на период действия меры пресечения в виде залога следующих дополнительных обязательств: прибывать к детективу, прокурору или в суд по каждому требованию; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы", - указано в резолютивной части определения суда.

Кроме того, подозреваемый должен сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд и въезд в страну.

Крючков обязывается воздерживаться от общения, касающегося уголовного производства, с другими подозреваемыми в деле.

"В продлении срока действия обязательства носить электронное средство контроля отказать", - постановил суд.

Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" утверждали, что экс-нардеп Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Крючков подозревается в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн (ч.5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Он был задержан в Германии 14 июля 2018 года, но вскоре выпущен под залог. Однако впоследствии Крючков согласился на процедуру экстрадиции и вновь подвергся тюремному заключению.

15 апреля 2019 года детективы НАБУ задержали в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) экстрадированного в Украину из Германии Крючкова.

17 апреля Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 45 суток с альтернативой залога в сумме 7 млн грн.

19 апреля залог был внесен, 22 апреля Крючков был освобожден из-под стражи.

В конце апреля на Крючкова надели электронный браслет.

Теги: #крючков #энергомережа #суд
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