Утверждения Крючкова о получении Сытником взятки от его компании – это исключительно способ защиты, заявляет директор НАБУ

Экс-народный депутат, руководитель компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков не давал никаких показаний детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по сути предъявленного обвинения, а его утверждения о том, что директор НАБУ получил от него деньги за содействие в следствии – это исключительно способ защиты, заявляет директор НАБУАртем Сытник.

"Что касается заявления господина Крючкова, то это такой небольшой плагиат, потому что в прошлый раз такую же сумму называл народный депутат Онищенко (беглый народный депутат Александр Онищенко, сумма 0,5 млн долл. – ИФ). То есть, такое заявление – не новость в подходах защиты", - сказал А.Сытник журналистам в пятницу в Киеве перед началом допроса в Генпрокуратуре в пятницу в Киеве.

При этом директор НАБУ сообщил, что на сегодняшний день Д.Крючков не дал показаний детективам НАБУ по сути предъявленного подозрения. "Возможно, давал прокурорам САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ИФ), но мне об этом ничего не известно. Насколько я знаю, он уже дважды не явился в ГБР (Госбюро расследований - ИФ), наверное потому, что сказать нечего", - сказал А.Сытник.

Директор НАБУ также заявил, что с Д.Крючковым он "ни разу не виделся и с ним не знаком". "Подозрение читал и считаю его обоснованным", - добавил он.