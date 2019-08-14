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13:39 14.08.2019

Сотрудники по мобилизационной работе госорганов власти будут проходить повышение квалификации с 2020 года

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Сотрудники по мобилизационной работе госорганов власти будут проходить повышение квалификации с 2020 года

Кабинет министров Украины установил, что с 2020 года сотрудники мобилизационных подразделений и сотрудники по вопросам мобилизационной работы органов государственной власти будут проходить повышение квалификации по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

В частности, установлено, что с 2020 года сотрудники мобилизационных подразделений и сотрудники по вопросам мобилизационной работы органов государственной власти, местных органов власти, учреждений и организаций будут проходить повышение квалификации по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации в Киевском экономическом университете имени Вадима Гетьмана по программе, разработанной университетом по согласованию с Министерством экономического развития и торговли.

Теги: #квалификация #кабмин
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