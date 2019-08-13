Во Львове вооруженный мужчина в маске ограбил продуктовый магазин
Полицейские разыскивают мужчину, который совершил разбойное нападение на магазин на ул. Владимира Великого во Львове.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, нападение произошло накануне, 12 августа, около 17:00.
"В один из продуктовых магазинов, который расположен на ул.Владимира Великого во Львове, забежал мужчина, лицо которого было закрыто балаклавой. Угрожая продавщице предметом, похожим на пистолет, он завладел деньгами из кассы и скрылся", - сказано в сообщении.
В городе введен план "Сирена". Приметы нападавшего: мужчина невысокого роста, был одет в свитер темного цвета со светлыми полосами, темные штаны.
Полицейские принимают меры для установления личности и задержания злоумышленника. Решается вопрос правовой квалификации преступления.
Правоохранители просят всех, кто владеет информацией, которая поможет установить обстоятельства преступления, личность злоумышленника и его местонахождение, сообщить на оперативную линию "102".