На Харьковщине предотвращен сбыт контрафактных сигарет на сумму более миллиона гри. – прокуратура

Харьковская местная прокуратура №1 совместно с сотрудниками оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины и оперативного управления ГФС Украины в области предотвратили сбыт почти 30 тыс. пачек контрафактных сигарет.

"Табачные изделия неизвестного происхождения были обнаружены на складе одной из всеукраинских логистических компаний города во время санкционированных судом обысков", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, в ходе обыска были обнаружены сигареты двух известных брендов. На части табачных изделий были акцизные марки, похожие на поддельные, поэтому прокуратура направила в суд ходатайство о назначении соответствующей экспертизы. Другая часть сигарет вообще была без акцизных марок.

По предварительным подсчетам общая рыночная стоимость контрафактной продукции составляет более 1 млн грн. Согласно оперативной информации сигареты планировалось продавать в стихийных точках торговли в Холодногорском районе. Харькова.

Досудебное расследование начато по фактам незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров и умышленного введения в обращение на рынке Украины опасной продукции (ст. Ст. 204, 227 УК Украины).