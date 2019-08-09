В ночь на субботу ограничат движение по бульвару Леси Украинки

В ночь на субботу в связи с фрезеровкой дорожного покрытия на бульваре Леси Украинки в Киеве частично ограничат движение транспорта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С 9 по 10 августа в связи с текущим ремонтом на бульваре Леси Украинки движение транспорта частично ограничат", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба КК "Киевавтодора", ремонт продлится в 2 этапа.

"Так, с 20:00 9 августа до 5:00 10 августа будут фрезеровать покрытие на бульваре Леси Украинки. Вырезать повреждение участка общей площадью 2 тыс. кв. м (от Печерского путепровода до площади Леси Украинки)", - отметили в ведомстве.

Кроме того в течение дня 10 августа будут асфальтировать все карты, которые отфрезеровали.