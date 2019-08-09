События

16:30 09.08.2019

Агрессивная рыба атаковала трех туристов на Коста-Бланке в Испании

1 мин читать
Агрессивная рыба атаковала трех туристов на Коста-Бланке в Испании

Крупная агрессивная рыба в течение нескольких недель нападала на туристов на побережье Коста-Бланка в Испании, сообщает The Sun.

"Как минимум трое человек, в том числе двое детей, пострадали из-за нападения рыбы луфарь на побережье Коста-Бланка. Пострадавшая 40-летняя испанка провела остаток отпуска на костылях из-за разрыва сухожилия. Детей 7-ми и 10-ти лет доставили в больницу с несколькими укусами", - пишет издание.

Из-за нападений рыбы в июле закрывались три пляжа в провинции Аликанте. "По последней информации луфарь был выловлен на пляже El Rebollo. Несмотря на это, туристам рекомендовано купаться с осторожностью. Подняты желтые флаги", - отмечает The Sun.

Месяцем ранее также были закрыты три пляжа на курорте Бенидорм после того, как семь человек пострадали от жала португальских корабликов.

Коста-Бланка - регион на средиземноморском побережье Испании, включающий в себя прибрежные населенные пункты провинции Аликанте в автономном сообществе Валенсия.

Луфарь - крупная рыба из отряда окунеобразных, распространена в том числе в Черном и Азовском морях.

Теги: #испания #рыба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:42 30.07.2019
Власти Тенерифе запретят туристам строить башни из камней

Власти Тенерифе запретят туристам строить башни из камней

11:43 05.06.2019
Авиакомпания МАУ запустила прямой рейс из Киева в Пальма-де-Майорку

Авиакомпания МАУ запустила прямой рейс из Киева в Пальма-де-Майорку

20:27 01.06.2019
Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в ДТП

Экс-футболист сборной Испании Рейес погиб в ДТП

11:48 27.05.2019
Авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова и Запорожья в Барселону

Авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова и Запорожья в Барселону

04:46 19.05.2019
На Ивано-Франковщине два человека задержаны за незаконный вылов рыбы

На Ивано-Франковщине два человека задержаны за незаконный вылов рыбы

17:25 17.05.2019
Экс-гендиректор ХТЗ Губин получил политическое убежище в Испании

Экс-гендиректор ХТЗ Губин получил политическое убежище в Испании

13:16 16.05.2019
В Запорожье в рамках акции "Спасем Днепр вместе!" установлено 1200 нерестовых площадок для рыб

В Запорожье в рамках акции "Спасем Днепр вместе!" установлено 1200 нерестовых площадок для рыб

19:15 06.05.2019
Испанский премьер начал переговоры по формированию правительства

Испанский премьер начал переговоры по формированию правительства

04:55 04.05.2019
Госэкоинспекция и правоохранители выявили незаконный вылов рыбы в Николаевской области

Госэкоинспекция и правоохранители выявили незаконный вылов рыбы в Николаевской области

04:18 03.05.2019
Мадрид не выдаст Венесуэле укрывшегося в испанском посольстве оппозиционера

Мадрид не выдаст Венесуэле укрывшегося в испанском посольстве оппозиционера

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Руководители НАБУ и САП ожидают старта ВАКС и принятия новой Радой нужных для работы антикоррупционных органов законопроектов

Украина и США согласовывают условия поставок Javelin - Тейлор

Сытник призвал подозреваемых в деле "Роттердам+" к сотрудничеству

НАБУ просит Генпрокуратуру передать ему расследование дела по судьям ОАСК

Подразделения Объединенных сил не причастны к обстрелам в Горловке 5 августа – украинская сторона СЦКК

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укроборонпром" намерен модернизировать переданные Украине США патрульные катера Island

Руководители НАБУ и САП ожидают старта ВАКС и принятия новой Радой нужных для работы антикоррупционных органов законопроектов

НАБУ подозревает экс-директора Трудовского карьероуправления в растрате 1,2 млн грн филиала "Укрзализныци"

Украина и США согласовывают условия поставок Javelin - Тейлор

Говорить о завершении расследования дела "Дюссельдорф +" пока рано – Холодницкий

Баканов посетил Широкино и встретился с сотрудниками СБУ Донецкой и Луганской областей

Сытник призвал подозреваемых в деле "Роттердам+" к сотрудничеству

Боевики с полуночи совершили один обстрел позиций ООС на Донбассе - Минобороны

НАБУ просит Генпрокуратуру передать ему расследование дела по судьям ОАСК

Неизвестные по телефону запугивали родных нидерландских летчиков, несших службу в полицейской миссии НАТО над Балтикой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА