События

09:49 08.08.2019

МККК направил в ОРДЛО более 230т гумпомощи

1 мин читать
МККК направил в ОРДЛО более 230т гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 231,2 тонны гуманитарной помощи.

Как сообщает утром в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, на временно оккупированную территорию проследовало 13 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от МККК с продуктовыми наборами, лекарственными средствами и строительными материалами.

Теги: #госпогранслужба #мккк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:07 06.08.2019
Глава Госпогранслужбы Украины заявил об активизации борьбы с контрабандой

Глава Госпогранслужбы Украины заявил об активизации борьбы с контрабандой

16:47 06.08.2019
Зеленский уволил назначенных Порошенко заместителей главы Госпогранслужбы Гресько и Пименова

Зеленский уволил назначенных Порошенко заместителей главы Госпогранслужбы Гресько и Пименова

12:57 05.08.2019
Житомирские пограничники не пустили в зону отчуждения шестерых экстремалов

Житомирские пограничники не пустили в зону отчуждения шестерых экстремалов

10:16 02.08.2019
Граница Украины с РФ должна быть неприступной для врагов Украины и нелегально посещавших Крым, но прозрачной для друзей

Граница Украины с РФ должна быть неприступной для врагов Украины и нелегально посещавших Крым, но прозрачной для друзей

09:48 02.08.2019
Глава Госпогранслужбы заявляет о недофинансировании ведомства на 938 млн грн

Глава Госпогранслужбы заявляет о недофинансировании ведомства на 938 млн грн

09:49 01.08.2019
КПВВ "Гнутово" возобновил работу, в ОРДЛО проследовало более 100 тонн гуманитарного груза от МККК

КПВВ "Гнутово" возобновил работу, в ОРДЛО проследовало более 100 тонн гуманитарного груза от МККК

11:56 31.07.2019
Пограничники в Закарпатье стреляли по колесам автомобилей, чтобы задержать контрабандистов сигарет

Пограничники в Закарпатье стреляли по колесам автомобилей, чтобы задержать контрабандистов сигарет

16:59 26.07.2019
На Харьковщине предотвращен вывоз в РФ товаров военного назначения - СБУ

На Харьковщине предотвращен вывоз в РФ товаров военного назначения - СБУ

09:45 25.07.2019
МККК направил в ОРДЛО более 150т гумпомощи

МККК направил в ОРДЛО более 150т гумпомощи

18:32 23.07.2019
Граница Украины с РФ и Молдовой усилена новыми комплексами радиоактивного и ядерного контроля

Граница Украины с РФ и Молдовой усилена новыми комплексами радиоактивного и ядерного контроля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский омбудсмен призывает международное сообщество не допустить дальнейшего содержания под стражей в Крыму тяжелобольного Бекирова

После спецоперации в доме Атамбаева 15 человек оказались в больницах - медики

ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

Боевики в среду 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

НАБУ завершило досудебное расследование дела министра Насалика, "забывшего" задекларировать более $1,2млн – САП

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский омбудсмен призывает международное сообщество не допустить дальнейшего содержания под стражей в Крыму тяжелобольного Бекирова

В Ровенской области ветер повредил крышу дома-интерната для пожилых людей, без пострадавших

В Днепровском районе произошел пожар кровли торговых павильонов, без пострадавших

СБУ разоблачила на взятках менеджера Одесской филии одного из госбанков

США заморозили миллиарды долларов, предназначенные для международной помощи

Из-за непогоды обесточены 16 населенных пунктов в двух областях Украины

Боевики десять раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

В Николаевской области в ДТП с участием легковушки и мопеда пострадали пенсионерка и ребенок

Двое оперуполномоченных харьковской полиции предстанут перед судом за получение взятки $7 тысяч

В Сумах на взятке задержан оперуполномоченный пограничник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА