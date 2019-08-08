МККК направил в ОРДЛО более 230т гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 231,2 тонны гуманитарной помощи.

Как сообщает утром в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, на временно оккупированную территорию проследовало 13 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от МККК с продуктовыми наборами, лекарственными средствами и строительными материалами.