События

06:28 08.08.2019

В Николаевской области в ДТП с участием легковушки и мопеда пострадали пенсионерка и ребенок

1 мин читать

 В Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и мопеда пострадали пожилая женщина и ребенок, сообщил отдел коммуникации области.

"7 августа около 20:00 по улице Одесская в г. Первомайск произошло столкновение автомобиля ВАЗ-21099 и мопеда Suzuki Mollet… Пострадали водитель и пассажир мопеда - 68-летняя женщина и ее 11-летний внук, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель ВАЗа, 40-летний житель Первомайска, не пострадал", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция этой статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Продолжается следствие.

Теги: #пострадавшие #дтп #украина #николаевская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:44 08.08.2019
Из-за непогоды обесточены 16 населенных пунктов в двух областях Украины

Из-за непогоды обесточены 16 населенных пунктов в двух областях Украины

07:12 08.08.2019
Боевики десять раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики десять раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

05:04 08.08.2019
Двое оперуполномоченных харьковской полиции предстанут перед судом за получение взятки $7 тысяч

Двое оперуполномоченных харьковской полиции предстанут перед судом за получение взятки $7 тысяч

03:42 08.08.2019
В Сумах на взятке задержан оперуполномоченный пограничник

В Сумах на взятке задержан оперуполномоченный пограничник

02:33 08.08.2019
Из-за ложного сообщения о минировании задержаны рейсы трех поездов в Кировоградской области

Из-за ложного сообщения о минировании задержаны рейсы трех поездов в Кировоградской области

01:32 08.08.2019
Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн

Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн

00:28 08.08.2019
Число пострадавших в ходе столкновений в Киргизии достигло 36 человек, из них один скончался

Число пострадавших в ходе столкновений в Киргизии достигло 36 человек, из них один скончался

23:59 07.08.2019
В ночь на 8 и 9 августа изменят движение троллейбусы №16 и №23

В ночь на 8 и 9 августа изменят движение троллейбусы №16 и №23

23:38 07.08.2019
Информация о минировании аэропорта, ж/д вокзала и автостанций в Харькове оказалась ложной

Информация о минировании аэропорта, ж/д вокзала и автостанций в Харькове оказалась ложной

22:16 07.08.2019
В Киевской области горела птицефабрика, пострадавших нет

В Киевской области горела птицефабрика, пострадавших нет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

После спецоперации в доме Атамбаева 15 человек оказались в больницах - медики

ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

Боевики в среду 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

Сторонники Атамбаева прорвались на территорию его резиденции и продвигаются к его дому

Взрыв и стрельба слышны у дома экс-президента Киргизии Атамбаева

ПОСЛЕДНЕЕ

Начался второй штурм резиденции Атамбаева, его сторонники дерутся со спецназом

После спецоперации в доме Атамбаева 15 человек оказались в больницах - медики

ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

Часть сторонников Атамбаева забаррикадировалась внутри его дома, ждет второго штурма

Боевики в среду 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

НАБУ завершило досудебное расследование дела министра Насалика, "забывшего" задекларировать более $1,2млн – САП

Атамбаев находится в собственном доме в селе Кой-Таш и намерен выйти к местным жителям с обращением, заявляют его сторонники

Троих "оружейных баронов" с Луганщины, продавших полицейским за 15тыс. грн десятки гранат и гранатометов, задержали - Аброськин

Запрет автоматического штурмового оружия вне армии не стоит на повестке дня в США - Трамп

Атамбаев находится в безопасном месте - адвокат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА