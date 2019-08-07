Атамбаев находится в собственном доме в селе Кой-Таш и намерен выйти к местным жителям с обращением, заявляют его сторонники

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев находится у себя дома и намерен выступить с обращением, заявил член политсовета основанной бывшим главой государства Социал-демократической партии (СДПК) Фарид Ниязов.

"Атамбаев находится у себя дома", - сказал Ниязов.

На вопрос журналистов о дальнейших действиях сторонников бывшего президента Ниязов заявил, что "народ решит, что будет делать дальше".

Сторонники Атамбаева в настоящий момент находятся в его доме и в резиденции, их там около тысячи человек. Они окружили сотрудников спецназа, взяли их в кольцо. Несколько спецназовцев были избиты, но затем их стали отпускать с призывами не трогать их.

Как передает knews, часть спецназовцев сдалась под натиском сторонников Атамбаева и сдали оружие. Другая часть, прорвавшаяся на второй этаж резиденции, продолжает отстреливаться.

Как передает телеканал "Апрель", сторонники Атамбаева выдвинули требование отставки действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.