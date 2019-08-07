События

17:15 07.08.2019

Моника Левински примет участие в создании сериала об импичменте Клинтона

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Моника Левински примет участие в создании сериала об импичменте Клинтона

Бывшая стажерка Белого дома Моника Левински согласилась стать продюсером четвертого сезона сериала "Американская история преступлений" (American Crime Story), в котором будет рассказано о сексуальном скандале с ее участием, который едва ли не окончился для президента Билла Клинтона импичментом. Она подтвердила это изданию Vanity Fair.

По ее словам, ее убедило принять участие в проекте намерение режиссера Райана Мерфи дать слово тем, кого раньше отодвигали в сторону и кому затыкали рот. Она отметила, что обрела право говорить за саму себя только несколько лет назад.

Мерфи планирует поставить сериал по мотивам книги Джеффри Тубина 2000 года "Широкий заговор: Настоящий секс-скандал, который почти свалил президента". Он задумал эту постановку еще в 2017 году, но откладывал съемки так как не хотел это делать без Левински.

В сериале Монику Левински сыграет Бини Фельдштейн, а ее подругу, чиновницу Пентагона Линду Трипп, которая передала откровения Левински прокурору Кеннету Стару - Сара Полсон. Кто сыграет чету Клинтонов, пока не сообщается.

В предыдущих сезона "Американской истории преступлений" были представлены истории убийства, в котором обвиняли футболиста О.Джея Симпсона, и убийства кутюрье Джанни Версаче.

О связи Левински с женатым президентом стало известно в начале 1998 года. Скандал завершился попыткой импичмента Клинтона, которого уличили в лжи под присягой и попытке помешать правосудию. В 2014 году Левински сказала, что связь с Клинтоном у нее была по обоюдному согласию и что она сожалеет о случившемся.

Теги: #левински #сериал #клинтон
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