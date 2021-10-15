Экс-президент США Клинтон госпитализирован с инфекцией, не связанной с COVID-19

Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали, его заболевание не связано с COVID-19, сообщают американские СМИ.

Клинтон был госпитализирован в медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвине из-за инфекции, не связанной с COVID-19.

По данным одного из собеседников издания The Hill, Клинтон госпитализирован из-за сепсиса. Другой источник сообщил, что экс-президент чувствует себя хорошо и в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии.

Пресс-секретарь Клинтона Анхель Урена, в свою очередь, сообщил в твиттере, что бывший американский лидер "идет на поправку" и находится "в хорошем настроении".

Он добавил, что супруга экс- президента и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон также находится в Калифорнии.