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19:18 17.10.2021

Билла Клинтона выписали из больницы в США

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Билла Клинтона выписали из больницы в США

Бывшего президента США Билла Клинтона в воскресенье выписали из больницы, куда он поступил несколько дней назад с инфекцией, не связанной с коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Associated Press (AP).

По данным AP, экс-президента выписали из медицинского центра Калифорнийского университета в Ирвине в районе 8:00 по местному времени.

"Президента Клинтона выписали сегодня из медицинского центра Калифорнийского университета в Ирвине. Его температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались", - говорится заявлении врачей медцентра, опубликованном представителем Клинтона Анхелем Уреньей.

По данным врачей, Клинтон отправится домой в Нью-Йорк, где продолжит курс лечения антибиотиками.

Накануне Уренья сообщил, что заболевшему необходимо остаться в больнице еще на ночь для получения дозы внутривенных антибиотиков. При этом, по его словам, все показатели здоровья Клинтона "двигались в верном направлении". Он отметил, что экс-президент находится в хорошем расположении духа.

В пятницу президент США Джо Байден заявил, что поговорил с Клинтоном и пожелал ему выздоровления.

Помощник Клинтона ранее в свою очередь сообщил, что экс-президента госпитализировали из-за урологической инфекции.

Клинтон попал в больницу 12 октября и находился там в общей сложности пять дней.

Клинтон - 42-й президент США. Он занимал пост главы государства на протяжении двух президентских сроков - в 1993-1997 гг. и в 1997-2001 гг.

Теги: #сша #больница #выписка #клинтон
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