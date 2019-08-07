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04:13 07.08.2019

Владелец задержанного в Иране танкера Stena Impero выразил беспокойство по поводу здоровья команды

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Владелец задержанного в Иране танкера Stena Impero выразил беспокойство по поводу здоровья команды

Владелец британского танкера Stena Impero выразил беспокойство в связи со здоровьем членов экипажа, которые уже 19 дней находятся под стражей, сообщили.

"С учетом всех обстоятельств они остаются здоровыми, но мы по-прежнему обеспокоены теми условиями, в которых они находятся, учитывая то количество времени, которое они провели под стражей", - сообщил журналистам глава судоходной компании Stena Bulk Эрик Ханелл.

Он добавил, что связь с командой на борту ограничена.

Ранее в июле глава палаты судоходства Великобритании Боб Сангинетти заявлял, что захват британского танкера Stena Impero в Персидском заливе "грубо нарушает международные нормы, гарантирующие защиту судов и их экипажей, когда они на законных основаниях находятся в международных водах".

Сангинетти призвал правительство Британии сделать "все необходимое" для безопасного и быстрого возвращения экипажа.

Теги: #опасения #экипаж #танкер #британия
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