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20:55 06.08.2019

Генпрокурор Луценко заявляет, что подаст в отставку с началом работы Рады нового созыва

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Генпрокурор Луценко заявляет, что подаст в отставку с началом работы Рады нового созыва

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с должности, когда Верховная Рада 9-го созыва приступит к работе.

"Как только новый парламент соберётся ... я подам заявление об отставке", - сказал он в эфире "Радио НВ" во вторник вечером.

По словам Луценко, он говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что как только будет избран новый парламент, он напишет заявление об отставке на имя спикера Верховной Рады.

"Я готов к этому. Жду имя спикера. Как только парламент соберётся, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию", - отметил Луценко.

Он выразил уверенность, что президент и парламент примут решение относительно нового генпрокурора, "которому я спокойно передам все дела и определенные рекомендации на будущее".

Луценко добавил: "Сделаю это потому, что считаю себя плохим генпрокурором... я пойду в отставку как генпрокурор, который вернул украденных средств и активов на 4 млрд долларов".

Отвечая на вопрос о том, пойдет ли он в политику, генпрокурор сыронизировал, что "никогда и не отходил". "Буду ли заниматься партийной деятельностью – еще не решил", - сказал он.

На вопрос о том, допускает ли он уголовные дела в отношении него, Луценко сказал, что в НАБУ "до 15 дел", в которых он фигурирует. При этом генпрокурор выразил уверенность в том, что не совершал никаких правонарушений и в делах, в которых он фигурирует или будет фигурировать, не будет признаков преступления.

Генеральный прокурор Украины назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Верховной Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.

С мая 2016 года эту должность занимает Луценко.

11 июня в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления (№10380) о даче согласия парламента на увольнение президентом Луценко с должности генпрокурора. Документ определен президентом как неотложный.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Теги: #генпрокурор #отставка #рада
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