События

11:35 06.08.2019

Чиновник ГП УкрГАГП разоблачен на взятке за аренду помещения

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Чиновник ГП УкрГАГП разоблачен на взятке за аренду помещения

Прокуратура Киевской области сообщила должностному лицу Государственного предприятия "Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие" (УкрГАГП) о подозрении в получении неправомерной выгоды в раз мере 100 тыс грн.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры во вторник, чиновник получил указанные средства от представителя коммерческой структуры за подготовку документов и дальнейшее предоставление в аренду помещения, которое находится на балансе государственного предприятия.

"В настоящее время должностному лицу объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды в значительном размере по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Теги: #взятка
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