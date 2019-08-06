Чиновник ГП УкрГАГП разоблачен на взятке за аренду помещения

Прокуратура Киевской области сообщила должностному лицу Государственного предприятия "Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие" (УкрГАГП) о подозрении в получении неправомерной выгоды в раз мере 100 тыс грн.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры во вторник, чиновник получил указанные средства от представителя коммерческой структуры за подготовку документов и дальнейшее предоставление в аренду помещения, которое находится на балансе государственного предприятия.

"В настоящее время должностному лицу объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды в значительном размере по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.