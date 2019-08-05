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19:02 05.08.2019

Зеленский и Джонсон обсудили по телефону развитие межгосударственных отношений после выхода Великобритании из ЕС

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Зеленский и Джонсон обсудили по телефону развитие межгосударственных отношений после выхода Великобритании из ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном дальнейшее развитие украинско-британских двусторонних отношений, в частности, после выхода Великобритании из состава ЕС, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне.

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства, в ходе телефонного разговора в понедельник Зеленский поздравил Джонсона с убедительной победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании и поблагодарил британское правительство за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь нашей стране в осуществлении реформ и усилении обороноспособности.

Теги: #зеленский #разговор #джонсон
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