События

08:20 05.08.2019

На Киевщине огонь уничтожил 23 га пшеничного поля

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В воскресенье вблизи с.Викторовка Мироновского района (Киевская обл.) возник пожар пшеницы на корню (общая площадь поля 200 га), сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В результате пожара уничтожено пшеницу на площади 23 га, спасено пшеницу на площади 177 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар ликвидировали в 15:50.

К тушению привлекалось 10 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

Теги: #киевщина #украина #пшеница #пожар
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Интерфакс-Украина
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