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08:22 03.08.2019

Новые санкции по "делу Скрипалей" направлены на ограничение России в доступе к средствам международных организаций

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Новые санкции по "делу Скрипалей" направлены на ограничение России в доступе к средствам международных организаций

Второй пакет санкций по отношению к России в рамках "дела Скрипалей" направлен на ограничение России в доступе к средствам международных организаций, включая МВФ, а также предусматривает ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий, говорится в заявлении Госдепа США.

Согласно заявлению, Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Кроме того, второй пакет санкций предусматривает ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий.

Санкции запрещают американским банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и выдавать нерублевые займы российским властям.

Санкции вступят в силу в течение 15 дней после уведомления Конгресса США и будут действовать минимум 12 месяцев, отмечает госдеп.

Теги: #госдеп #сша #россия #санкции
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