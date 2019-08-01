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12:27 01.08.2019

Суд дважды отказал в аресте принадлежащих Ющенко дома, кафе и земли в Безрадичах

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Суд дважды отказал в аресте принадлежащих Ющенко дома, кафе и земли в Безрадичах

Печерский районный суд Киева дважды отказал следователю Генеральной прокуратуры Украины в ходатайстве об аресте имущества третьего президента Украины (2005-2010) Виктора Ющенко.

Как сообщает издание "Судебный репортер" со ссылкой на решения суда, одно из них 9 июля вынес судья Вячеслав Пидпалый, второе 25 июля - судья Виталий Писанец.

Согласно информации, 24 мая на Ющенко было составлено письменное уведомление о подозрении в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением. 28 мая постановлением прокурора материалы по Ющенко выделено в отдельное производство, 4 июня ему было сообщено о подозрении по ч.1 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении).

"Речь идет о завладении комплексом отдыха "Пуща Водица" урочища "Межигорье" по предварительному сговору с премьер-министром, министром охраны окружающей среды и главой НАК "Надра Украины". Стоимость имущества оценивается в 540 млн грн. Но суд не получил никаких документов в подтверждение этого. В договорах мены между ООО "Мединвесттрейд" и "НАК "Надра Украины" указана стоимость 93 млн и 91,7 млн грн. Это делает невозможным для суда проверку обоснованности выдвинутого подозрения", - говорится в сообщении.

Следователь просил арестовать имущество Ющенко для обеспечения возможной его конфискации в будущем. Но суд не получил данных, что Ющенко пытается отчудить свое имущество.

Кроме того, распоряжение Ющенко от 2007 года не было отменено, а договор между ООО "Мединвесттрейд" и НАК "Надра Украины" в 2007 году незаконным в судебном порядке не признавался.

Судья Писанец также считает, что поскольку после выделения материалов говорится об уголовном производстве 2019 года, то дело является подследственным НАБУ, а нарушение правил подследственности влечет за собой признание доказательств недопустимыми.

В решении от 9 июля дается список имущества Ющенко. Это четыре земельных участка на территории с.Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области, также половина из 17 участков в Новых Безрадичах, кафе с жилым помещением, два жилых дома, один из них - с хозяйственными зданиями и сооружениями.

Теги: #арест #суд #ющенко
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