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18:31 31.07.2019

Чубаров заявляет, что Бекирова вынуждают лжесвидетествовать на него и Джемилева: На кону жизнь человека

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Чубаров заявляет, что Бекирова вынуждают лжесвидетествовать на него и Джемилева: На кону жизнь человека

Незаконно удерживаемого в Cимферопольском СИЗО крымскотатарского активиста Эдема Бекирова вынуждают дать показания против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, директора телеканала ATR Ленура Ислямова, сообщил глава Меджлиса.

"Очень грустные вести от Эдема Бекирова относительно его здоровья. Там ситуация простая. Ему говорят: дай показания, что тебя использовали Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, Ленур Ислямов, что они готовили террористический акт в Крыму. И все у тебя будет хорошо. Там не только пытки путем такого его физического состояния, а идет ультиматум, где на кону жизнь человека", - сказал Чубаров на пресс-конференции в среду в Киеве.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья Бекирова и призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову предпринять меры для обеспечения его квалифицированной медицинской помощью.

Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара - член Меджлиса крымскотатарского народа. Задержали Бекирова 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны Чонгара (Херсонская обл.) при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами.

Оккупационные власти Крыма обвиняют его по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Теги: #крым #меджлис #чубаров #татары #бекиров
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