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18:42 30.07.2019

Нацдепозитарий отложил переход на новое ПО до 30 сентября

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Нацдепозитарий отложил переход на новое ПО до 30 сентября

Национальный депозитарий Украины, ссылаясь на недостаточный уровень готовности депозитарных учреждений (ДУ) к внедрению в промышленную эксплуатацию нового программного обеспечения DEPEND Q, решил перенести его запуск с 5 августа на 30 сентября этого года, говорится на сайте НДУ во вторник.

"Учитывая проведенные консультации с Советом участников НДУ и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку по обеспечению стабильности работы депозитарных учреждений в переходный период и с целью минимизации рисков для депозитарной системы…", – отмечается в сообщении депозитария.

В то же время один из участников совещания, проведенного в НКЦБФР во вторник, сказал агентству, что в ходе обсуждения говорилось о необходимости определенных доработок и на стороне НДУ.

По данным Нацдепозитария, с момента старта тестирования нового ПО DEPEND Q в начале июня этого года из 184-х ДУ авторизацию выполнили 180. За это время 160-ти ДУ были открыты 1405 счетов, а 138 ДУ провели свыше 1400 учетных операций.

Теги: #нацдепозитарий
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