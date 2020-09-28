Экономика

14:59 28.09.2020

Экс-глава Минфина Данилюк возглавил набсовет Нацдепозитария

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Экс-глава Минфина Данилюк возглавил набсовет Нацдепозитария

Обновленный наблюдательный совет Национального депозитария Украины (НДУ, Киев) 24 сентября избрал своим председателем экс-министра финансов и экс-главу Совета нацбезопасности и обороны Украины независимого директора Александра Данилюка.

Как указано в сообщении НДУ, заместителем главы набсовета был избран заместитель директора департамента – начальник управления департамента открытых рынков Национального банка Украины Николай Селехман.

Новый состав набсовета Нацдепозитария был избран внеочередным собранием акционеров 4 августа этого года, так как количество независимых членов сократилось ниже допустимого минимума из-за прекращения в июне полномочий главы совета, экс-министра финансов Игоря Митюкова по собственному желанию.

Помимо Данилюка независимыми директорами стали член совета директоров Ferrexpo, экс-правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Виталий Лисовенко, партнер Cornerstone Financial Group Виталий Милентьев, гендиректор "Авеллум Партнерс" Николай Стеценко и директор и партнер Nobles Владимир Якубовский.

От представителей государства были переизбраны Селехман и член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Александр Панченко и.

Как сообщалось, 14 октября 2013 года вступил в силу новый закон о депозитарной системе, который предусматривает разделение расчетно-клиринговой функции и депозитарного учета, ранее совмещаемых коммерческим депозитарием - ВДЦБ - и его конкурентом - подконтрольным государству НДУ. Закон предусматривал создание единого Центрального депозитария на базе НДУ, хотя тот и уступал ВДЦБ по объемам обслуживаемых активов. На базе ВДЦБ был создан Расчетный центр (РЦ). Доля НБУ в РЦ составляет 77,7897%, а в НДУ - 25% акций.

Крупными акционерами Нацдепозитария являются государство в лице НКЦБФР – 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,9399%, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк – соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,9903%.

НДУ по итогам первого полугодия 2020 года увеличил выручку на 7,7% – до 40,35 млн грн, истую прибыль – на 17%, до 9,08 млн грн.

Теги: #нацдепозитарий #данилюк #минфин
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