Экономика

19:35 27.11.2020

Нацдепозитарий планирует в 3,3 раза повысить базовое вознаграждение независимым директорам

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Нацдепозитарий планирует в 3,3 раза повысить базовое вознаграждение независимым директорам

Национальный депозитарий Украины (НДУ, Киев) на внеочередном собрании акционеров 29 декабря этого года рассмотрит вопрос повышения размера базового вознаграждения членам наблюдательного совета – независимым директорам со 120 тыс. грн до 400 тыс. грн за финансовый год.

Как сообщается на сайте НДУ, помимо того планируется ввести дополнительное вознаграждение независимым директорам за выполнение ими полномочий главы набсовета или глав комитетов набсовета, а также компенсаций в случае понесенных ими расходов в любых спорах или производствах в органах госвласти, связанных с исполнением членом набсовета своих обязательств.

Помимо того на утверждение собрания будет вынесены новые редакции устава НДУ, кодекса корпоративного управления и положения о правлении.

Согласно информации на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), она приняла решение о созыве внеочередного собрания акционеров НДУ 23 ноября.

Как сообщалось, новый состав набсовета Нацдепозитария был избран внеочередным собранием акционеров 4 августа этого года, так как количество независимых членов сократилось ниже допустимого минимума из-за прекращения в июне полномочий главы совета, экс-министра финансов Игоря Митюкова по собственному желанию.

Обновленный набсовет НДУ 24 сентября избрал своим председателем экс-министра финансов и экс-главу Совета нацбезопасности и обороны Украины независимого директора Александра Данилюка.

Помимо Данилюка независимыми директорами стали член совета директоров Ferrexpo, экс-правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Виталий Лисовенко, партнер Cornerstone Financial Group Виталий Милентьев, гендиректор "Авеллум Партнерс" Николай Стеценко, а также директор и партнер Nobles Владимир Якубовский. Однако Стеценко и Якубовский отказались приступать к выполнению полномочий членов набсовета, и 7 октября их полномочия были прекращены.

Помимо того в набсовет НДУ входят два представителя государства: замглавы Нацбанка Юрий Гелетий и член НКЦБФР Александр Панченко.

Крупными акционерами Нацдепозитария являются государство в лице НКЦБФР – 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,9399%, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк – соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,9903%.

НДУ по итогам девяти месяцев 2020 года увеличил выручку на 8,3% – до 58,8 млн грн, чистую прибыль – на 89,5%, до 14,46 млн грн.

Теги: #набсовет #нацдепозитарий
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