События

17:28 30.07.2019

В ходе погрома в пресс-центре "Укринформа" в Киеве пострадали три человека

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В ходе погрома в пресс-центре "Укринформа" в Киеве пострадали три человека

Три человека пострадали в ходе погрома в пресс-центре информационного агентства "Укринформ" в Киеве.

"Они трёх людей избили", - сказала агентству заместитель генерального директора "Укринформа" Марина Сингаивская во вторник.

В частности, пострадал мужчина, который пытались преградить вход хулиганам. Вызвали скорую помощь.

Как рассказала агентству "Интерфакс-Украина" сотрудница "Укринформа", отвечающая за подготовку пресс-конференций, она стояла в дверях и пыталась словами урезонить желающих пройти в зал для пресс-конференций, но ей этого не удалось.

"Они меня просто подняли и переставили на другое место", - сказала представитель агентства.

Теги: #погром #укринформ
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