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14:26 19.10.2021

В Киеве мужчина устроил погром в приемной депутата горсовета

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В Киеве утром во вторник, 19 октября, в приемной депутата городского совета на ул. Лютеранской мужчина устроил погром, сообщает пресс-служба полиции столицы.

В сообщении не указывается имя депутата, однако, как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, речь о депутате Киевсовета Лилии Пашинной (фракция "Слуга народа").

Информация о происшествии поступила в Печерское управление полиции около 10:00.

"В помещение ворвался мужчина, разбил стекло во входной двери и зарисовал с баллончика таблички. Далее нарушитель спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода. Получив сообщение о происшествии, спецназовцы полка полиции особого назначения № 2, которые находились неподалеку, оперативно задержали 31-летнего уроженца Полтавской области и передали следственно-оперативной группе. Сейчас с ним общаются следователи и устанавливают мотивы совершенного", - рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

Отмечается, что в ходе поверхностного осмотра следователи обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, и баллончик с краской.

Злоумышленник была задержан. Данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Теги: #киев #погром #полиция #депутат
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